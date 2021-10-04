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Совместные полеты экипажей армейской авиации на учении "Селенга-2021" в Монголии

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Военнослужащие России и Монголии впервые на международных учениях "Селенга-2021" проводят совместные полеты на вертолетах Ми-8, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"На совместном российско–монгольском учении "Селенга-2021", которое проходит на территории Монголии, задействована армейская авиация ВВО, летный состав которой впервые выполняет полеты совместно с летчиками ВВС Монголии на вертолетах Ми-8", – говорится в сообщении.

Личный состав ВКС России и ВВС Монголии совместно проводит подготовку к полетам, обслуживание авиационной техники и обменивается опытом.

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