Совместные полеты экипажей армейской авиации на учении "Селенга-2021" в Монголии

Военнослужащие России и Монголии впервые на международных учениях "Селенга-2021" проводят совместные полеты на вертолетах Ми-8, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"На совместном российско–монгольском учении "Селенга-2021", которое проходит на территории Монголии, задействована армейская авиация ВВО, летный состав которой впервые выполняет полеты совместно с летчиками ВВС Монголии на вертолетах Ми-8", – говорится в сообщении.

Личный состав ВКС России и ВВС Монголии совместно проводит подготовку к полетам, обслуживание авиационной техники и обменивается опытом.