Противостояние: что собрало людей в Сухуме

У здания Парламента в понедельник 4 октября собрались люди, которые были возмущены инцидентом с участием сотрудников правоохранительных органов и ветеранов войны и депутата Парламента.

Митингующие требовали уволить министра внутренних дел страны Дмитрия Дбар и его заместителей. Затем группа ветеранов провела переговоры с президентом страны. На встрече с ветеранами президент заявил, что прокуратура проведет проверку произошедшего на набережной Сухума. Окончательное решение по ситуации будет вынесено после того, как глава государства получит результаты проверки.

К людям также вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Бадра Гунба обратился к собравшимся у Парламента и призвал дождаться итогов проверки Генпрокуратуры, на которую отведено определенное время.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба рассказал об итогах встречи ветеранов войны из Адзюбжи с Асланом Бжания. Он отметил, что президент будет принимать окончательное решение после того, как Генпрокуратура завершит проверку и соберет все материалы.

Сергей Шамба призвал решить вопрос согласно закону и не накалять обстановку. Митингующие заявили, что закон нарушили сотрудники правоохранительных органов, которые избили ветеранов войны.

Собравшиеся у здания Парламента Абхазии люди разошлись после обращения ветерана Гиви Допуа, который в числе прочих принимал участие во встрече с президентом Абхазии.

Он отметил, что люди снова придут к Парламенту в понедельник, чтобы узнать у депутатов, как решился вопрос инцидента с участием ветеранов войны народа Абхазии, депутатов и сотрудников милиции, который произошел вечером 30 сентября.

В понедельник 4 октября в Парламенте проходило рабочее совещание по инциденту с участием ветеранов войны народа Абхазии, депутатов и сотрудников милиции.

На встрече присутствовал генпрокурор Адгур Агрба, который заявил, что проверка инцидента займет около 15 дней, однако Агрба добавил, что оставляет за собой право в соответствии с законом продлевать срок проверки, чтобы были собраны все необходимые материалы и дана полноценная правовая оценка.

Также прозвучало мнение, что в течение 15 дней, пока прокуратура будет проводить проверку, парламентарии со своей стороны будут решать некоторые вопросы по снятию напряжения, в том числе говорить с фамилиями, которые участвовали в конфликте.