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Запуск космического корабля с "киноэкипажем" с Байконура: трансляция завершена
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур состоится в 11:55. В его экипаж вошли командир Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=77067091&type=mp4
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2021-10-05T11:34Z
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур состоится в 11:55. В его экипаж вошли командир Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Российские космонавты на МКС будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма.