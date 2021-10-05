Запуск космического корабля с "киноэкипажем" с Байконура: трансляция завершена

Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур состоится в 11:55. В его экипаж вошли командир Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Российские космонавты на МКС будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма.