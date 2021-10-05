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Баширов: сбой соцсетей, досье Пандоры и Саакашвили - звенья одной таинственной цепи

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Политтехнолог Марат Баширов отвечает на актуальные вопросы специально для "Sputnik на русском".

Кто и зачем организовал массовый сбой социальных сетей? Может ли за этим стоять некая организованная группа сильных мира сего? Почему "досье Пандоры" было опубликовано именно этой осенью? Как хотят использовать Саакашвили в закулисных политических играх и причем здесь украинское руководство?

На эти и ряд других вопросов специально для "Sputnik на русском" ответил политтехнолог Марат Баширов. 

В понедельник, 4 октября, произошел крупный сбой в работе целого ряда крупнейших интернет-площадок, включая Facebook, Instagram и WhatsApp. Критические неполадки в работе сервисов длились около шести часов.

По данным портала Downdetector, в случае Facebook пользователи больше всего жаловались непосредственно на работоспособность сайта (70% обращений). Пользователи WhatsApp указали на проблемы с отправкой сообщений (40%) и с работой приложения (38%). В случае Instagram речь также идёт о неработоспособности приложения (54%). 

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Баширов: сбой соцсетей, досье Пандоры и Саакашвили - звенья одной таинственной цепи
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