Вылечиться и стать врачом: "Ашана" собирает деньги для Асланы Джинджолия

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" во вторник 5 октября объявил о сборе средств для проведения операции подопечной фонда Аслане Джинджолия.

В течение семи лет на лечение Асланы, которой врачи поставили диагноз несовершенный диагенез, были открыты 23 сбора. Девочка проходила все курсы в московской клинике.

За все время Аслане было сделано четыре операции по установлению штифтов на обе ноги, а также были проведены курсы медикаментозной терапии по укреплению костей.

В июне 2021 года, когда Аслана очередной раз проходила обследование, наблюдающий врач рассказала маме о необходимости заменить старый штифт на новый. Это объясняется тем, что девочка растет и для комфортного передвижения ей необходимо установление нового штифта диаметром больше.

Сама девочка говорит, что когда станет взрослой, то она овладеет профессией врача и будет помогать людям восстанавливать здоровье.

Мама Асланы Фатима Ласурия обратилась с просьбой к населению страны оказать помощь. Для проведения операции подопечной фонда "Ашана" Аслане Джинджолия необходимо собрать один миллион 600 тысяч рублей.