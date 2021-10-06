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Активная фаза российско-монгольского учения "Селенга-2021"

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Активная фаза российско-монгольского учения "Селенга-2021" прошла на полигоне Дойтын Ам в среду.

Массированным огнем мотострелковые и танковые подразделения, а также артиллерия ВВО и ВС Монголии уничтожили превосходящие силы условного противника в едином замысле тактических действий, сообщает Минобороны РФ.

Учение направлено на борьбу с международным терроризмом. В этом году в нем задействовали военнослужащих мотострелкового соединения ВВО из Бурятии и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,5 тысячи человек и более 200 единиц техники.

Совместные маневры завершились шествием военной техники и пролетом армейской авиации.

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