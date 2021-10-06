Цели достигнуты: лучшие моменты учения "Запад-2021"

Совместное стратегическое учение "Запад-2021" проходило с 10 по 16 сентября, оно стало, по оценке министра обороны России Сергея Шойгу, завершающим этапом совместной боевой учебы вооруженных сил Белоруссии и России, основным мероприятием подготовки войск текущего года.

Всего к учениям привлекли около двухсот тысяч человек, в том числе две тысячи военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

"Совместное стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объёме", - сказал Шойгу.