21:50 06 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.57
  • EUR83.93
Поиск
Видео

Цели достигнуты: лучшие моменты учения "Запад-2021"

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Минобороны России
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/0a/06/1033363085.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20211006/1033363823/Tseli-dostignuty-luchshie-momenty-ucheniya-Zapad-2021.html

Минобороны России опубликовало яркие кадры завершившегося российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2021".

Совместное стратегическое учение "Запад-2021" проходило с 10 по 16 сентября, оно стало, по оценке министра обороны России Сергея Шойгу, завершающим этапом совместной боевой учебы вооруженных сил Белоруссии и России, основным мероприятием подготовки войск текущего года.

Всего к учениям привлекли около двухсот тысяч человек, в том числе две тысячи военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

"Совместное стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объёме", - сказал Шойгу.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Митинг у Парламента Абхазии
Цели достигнуты: лучшие моменты учения "Запад-2021"
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться