Палка о двух концах: нужны ли Абхазии гастарбайтеры

В интервью радио Sputnik предприниматель Абессалом Кварчия выразил свое мнение о том, нужны ли республике гастарбайтеры, какие плюсы и минусы их присутствия на абхазском рынке труда.

Постковидная экономика Абхазии нуждается в трудовых мигрантах. Так утверждают эксперты торгово-промышленной палаты. Из-за пандемии коронавируса в республике наблюдается нехватка рабочей силы.

По словам Кварчия, многие ставят вопрос, от гастарбайтеров больше вреда или пользы, однако на него невозможно ответить однозначно.

"От гастарбайтеров много пользы, но вред в том, что они вывозят из Абхазии деньги. С такой проблемой сталкиваются все страны, не только мы. Вы знаете, какие проблемы с гастарбайтерами в России. Я считаю, что нам повезло. Узбеки, которые к нам приезжают, довольно-таки культурные, ведут себя не агрессивно. Их присутствие нас ничем не отягощает. Но если мы хотим развиваться, то без гастарбайтеров мы не сможем поднять экономику. Они заполняют дефицит рабочей силы. Мы остро ощущаем нехватку рабочей силы. И хотелось бы, чтобы наши властные структуры на этом этапе более лояльно относились к ним", - считает Абессалом Кварчия.

При этом, по мнению предпринимателя, трудовые мигранты не создают несправедливой конкуренции для местных жителей, так как местные не готовы браться за ту работу, за которую берется гастарбайтер.

"Я никогда не чувствовал, что гастарбайтер может быть конкурентен любому местному. Мы местному всегда готовы помочь, но с местными тяжело, сегодня он может прийти на работу, завтра похороны и он не приходит неделю. Конечно, мне как предпринимателю лучше хотя бы часть работников иметь гастарбайтеров", - отмечает Кварчия.