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Юшков: как Европа хотела обвести Россию вокруг пальца, но получила газ по 2000 долларов

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В Европе ранее выразили обеспокоенность резким скачком цен на газ – до 1900 долларов за тысячу кубометров, тогда как летом стоимость фьючерсов равнялась 515 долларам.

 

Кто на самом деле спровоцировал энергетический кризис в Европе? Почему Путин пошел навстречу европейцам и поддержал инициативу увеличить предложение газа на мировом рынке? Вырастут ли цены на газ вновь до 2000 долларов и выше? Как будет организован новый рынок газа в мире и что это даст России в ближайшем будущем?

На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

 

 

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