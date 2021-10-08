Юшков: как Европа хотела обвести Россию вокруг пальца, но получила газ по 2000 долларов

В Европе ранее выразили обеспокоенность резким скачком цен на газ – до 1900 долларов за тысячу кубометров, тогда как летом стоимость фьючерсов равнялась 515 долларам.

Кто на самом деле спровоцировал энергетический кризис в Европе? Почему Путин пошел навстречу европейцам и поддержал инициативу увеличить предложение газа на мировом рынке? Вырастут ли цены на газ вновь до 2000 долларов и выше? Как будет организован новый рынок газа в мире и что это даст России в ближайшем будущем?

На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.