Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана

Все пострадавшие — прихожане шиитской мечети. По данным СМИ, нападение устроил террорист-смертник.

По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, началось расследование.

Это уже третье за неделю нападение на религиозное учреждение в Афганистане. В минувшее воскресенье теракт произошел около мечети Идгах в Кабуле, погибли 12 человек, более 30 пострадали. Ответственность взяла на себя группировка ИГ*. В среду стало известно о взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке страны, погибли семь человек, пострадали более 15.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России



