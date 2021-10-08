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Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана

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Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз превысило 100 человек.

Все пострадавшие — прихожане шиитской мечети. По данным СМИ, нападение устроил террорист-смертник.

По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, началось расследование.

Это уже третье за неделю нападение на религиозное учреждение в Афганистане. В минувшее воскресенье теракт произошел около мечети Идгах в Кабуле, погибли 12 человек, более 30 пострадали. Ответственность взяла на себя группировка ИГ*. В среду стало известно о взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке страны, погибли семь человек, пострадали более 15.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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