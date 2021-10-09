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Суровый, сильный и стойкий: беспилотник С-70 программы "Охотник"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20211009/1033384720/Surovyy-silnyy-i-stoykiy-bespilotnik-S-70-programmy-Okhotnik.html

Образец новейшего беспилотного летательного аппарата С-70Б1 программы "Охотник", созданный в ОКБ Сухого, проходит наземные испытания.

С-70 программы "Охотник" — это боевой БПЛА, предназначенный для выполнения широкого спектра боевых задач.

Беспилотники проекта "Охотник" производят в Новосибирске. Сейчас там идет строительство очередного опытного образца С-70.

Он получит несколько обновленную конструкцию и будет отличаться от образца Б1 и по размеру, и частично по внутреннему содержанию.

Подробнее — в материале RT.

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