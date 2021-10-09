Суровый, сильный и стойкий: беспилотник С-70 программы "Охотник"

С-70 программы "Охотник" — это боевой БПЛА, предназначенный для выполнения широкого спектра боевых задач.

Беспилотники проекта "Охотник" производят в Новосибирске. Сейчас там идет строительство очередного опытного образца С-70.

Он получит несколько обновленную конструкцию и будет отличаться от образца Б1 и по размеру, и частично по внутреннему содержанию.

Подробнее — в материале RT.