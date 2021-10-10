Последствия разрушительного наводнения в провинции Шаньси в Китае

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Сильное наводнение обрушилось на северную китайскую провинцию Шаньси после обильных ливневых дождей.
На кадрах с места видны поля сельскохозяйственных культур полностью в воде. Спасатели старались держать наводнение под контролем.
В среду провинция Шаньси объявила о третьей степени чрезвычайной ситуации в связи с наводнением.
По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере четверо погибли, в то время как около 20 000 жителей были эвакуировны и переселены по всей провинции.