Кадры с места крушения самолета L-410 в Татарстане

Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа.
Шесть человек удалось спасти, 16 человек погибли. На место прибыли более 50 человек, было задействовано 17 единиц техники.
В воскресенье утром в районе города Мензелинска в Татарстане разбился самолет L-410 с парашютистами на борту.
Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа.
Шесть человек удалось спасти, 16 человек погибли. На место прибыли более 50 человек, было задействовано 17 единиц техники.
Сильное наводнение обрушилось на северную китайскую провинцию Шаньси после обильных ливневых дождей.
Образец новейшего беспилотного летательного аппарата С-70Б1 программы "Охотник", созданный в ОКБ Сухого, проходит наземные испытания.
Западные СМИ рассказали о скачках на топливном рынке Европы, которые заметили после заявления Владимира Путина о "газовой помощи".
Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз превысило 100 человек.
Планируется, что туристический теплоход "Грифон" будет регулярно ходить из Сочи в Сухум с 1 мая 2022 года.
Чуть менее трех тысяч человек привились от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии с 10 августа.
Жители Абхазии стали жаловаться на то, что с наступлением холодов в их дома устремились мраморные клопы.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik