Кадры с места крушения самолета L-410 в Татарстане

В воскресенье утром в районе города Мензелинска в Татарстане разбился самолет L-410 с парашютистами на борту.

Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа.

Шесть человек удалось спасти, 16 человек погибли. На место прибыли более 50 человек, было задействовано 17 единиц техники.