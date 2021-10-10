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Кадры с места крушения самолета L-410 в Татарстане

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20211010/1033389688/Kadry-s-mesta-krusheniya-samoleta-L-410-v-Tatarstane.html

В воскресенье утром в районе города Мензелинска в Татарстане разбился самолет L-410 с парашютистами на борту.

Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа.

Шесть человек удалось спасти, 16 человек погибли. На место прибыли более 50 человек, было задействовано 17 единиц техники.

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