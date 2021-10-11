Контрольные занятия с танкистами Северного флота

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На нужды здравоохранения Абхазии дополнительно выделят 295 миллионов рублей Внеочередная сессия Парламента Абхазии, на которой в том числе рассмотрели вопрос внесения изменений в бюджет, состоялась в понедельник 11 октября. 23

Делегация из Адзюбжи отправились в Сухум с требованием отставки главы МВД Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел ночью 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом. 363