Контрольные занятия с танкистами Северного флота

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/0a/0b/1033391919.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20211011/1033391961/Kontrolnye-zanyatiya-s-tankistami-Severnogo-flota.html
В Печенгском районе Мурманской области с танкистами армейского корпуса Северного флота провели контрольные занятия по предметам боевой подготовки за летний период обучения.
На полигонах военнослужащие выполнили различные нормативы по боевой подготовке.
Экипажи боевых машин провели стрельбы из "арктических" танков Т-80БВМ по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.
В ходе контрольных занятий у всех военнослужащих проверили теоретические знания и практические навыки по предметам боевой подготовки.