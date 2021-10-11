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Ракетные стрельбы кораблей Тихоокеанского флота в Японском море

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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота Минобороны России провели ракетные стрельбы в Японском море.

Пуски велись по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей.

В ходе учения было выполнено 10 ракетных пусков.

Крылатую ракету-мишень "Малахит" запустил малый ракетный корабль "Разлив", рассказали в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ. Расчеты противовоздушной обороны "Варяга" обнаружили ее, взяли на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК "Форт" на безопасном для корабля удалении.

В качестве воздушных целей также были использованы ракеты-мишени "Саман", запущенные с малых противолодочных кораблей "Метель" и "Иней". Их "Варяг" и "Адмирал Трибуц" поразили с использованием ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии.

Плановые учения по противовоздушной обороне проходили в Японском море в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

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