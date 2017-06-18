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Свинцовый Бэтмен: как сделать спиннер в домашних условиях

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© YouTube / VitaliUS EN

В интернете появился ролик, в котором показано, как сделать дома спиннер в виде эмблемы Бэтмена с помощью картона, свинца и пластилина.




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