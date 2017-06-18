Свинцовый Бэтмен: как сделать спиннер в домашних условиях

В интернете появился ролик, в котором показано, как сделать дома спиннер в виде эмблемы Бэтмена с помощью картона, свинца и пластилина.
Американский певец Джейсон Деруло выложил в Youtube песню, которая станет официальным гимном Чемпионата мира 2018 года по футболу.
Огромный зубр, который потянулся за кусочком хлеба, попал на видео; ролик за три дня просмотрели уже более 440 тысяч раз.
В Милане двухлетний ребенок упал с пассажирской платформы на рельсы метро, на помощь ему бросился молодой человек
Чунь цзе - китайский Новый год, или иначе, Праздник Весны. Для китайцев это один из самых важных праздников, которому более двух тысяч лет. Оказывается, праздник отмечают не только люди. Смотрите на видео, как к китайскому Новому году готовится собачье семейство.
Учебно-боевые задачи в составе подразделений в горах Абхазии российские разведчики ЮВО на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности отработали нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовке.
Золотую медаль завоевала россиянка Екатерина Румянцева в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок. Для российской сборной это золото стало третьим на Паралимпиаде в Пхенчхане.
Мутко также сообщил, что ведется работа над упрощением процедуры регистрации иностранных гостей, и соответствующие решения на время ЧМ-2018 будут приняты.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.
В случае победы на президентских выборах в России кандидат Павел Грудинин пообещал прекратить торговые войны между РФ и Беларусью.
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Литовские национал-патриотические организации устроили в Вильнюсе шествие в День восстановления независимости, скандируя лозунг "Литва – для литовцев".
Глава МИД Румынии заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Молдовы, не имеют никакой юридической ценности.
Первый исламский банк может заработать в Таджикистане уже в текущем году – соответствующие вопросы обсудили все заинтересованные стороны.
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон после встречи президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что между странами не осталось нерешенных вопросов.
В Таллиннском университете отменен набор студентов на специальность "финский язык и культура" – как эстонцы решили сэкономить на ближайшем соседе.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.