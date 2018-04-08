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Подстава века: сухогруз врезался в особняк за 85 миллионов долларов

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© Youtube/maritime post

Смотрите в видео, как гигантский сухогруз врезается в особняк, который оценивается в 85 миллионов долларов.

Очевидцы засняли момент, когда сухогруз врезался в стоящий на берегу пролива Босфор особняк. Сухогруз Vitaspirit под флагом Мальты врезался в особняк, расположенный под мостом Фатиха Султана Мехмета в азиатской части Стамбула, в субботу днем.

В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения. На место происшествия прибыли катера береговой охраны. Пролив Босфор был перекрыт в обе стороны.

Разрушенный особняк построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов. Здание сильно пострадало: у него разрушена стена на втором и третьем этажах. В величественном здании часто проходили мероприятия —  в основном оно использовалось для проведения свадеб и концертов.




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