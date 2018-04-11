Топ 10 самых опасных мостов мира

Мосты бывают разные, от сложнейших инженерных сооружений из бетона до до подвесных мостов, которые качаются от малейшего дуновения ветра. Предлагаем вашему вниманию 10 самых страшных мостов мира.
Смотрите в видео, как гигантский сухогруз врезается в особняк, который оценивается в 85 миллионов долларов.
Спиннер — это гаджет для пальцев, в центре которого расположен подшипник, а по краям кольца.
Любование цветущей сакурой — одна из восточных традиций, которая уходит корнями в далекое прошлое.
Посетитель знаменитого военного корабля HMS Victory в Британии заснял на видео "призрак" женщины.
Абхазская делегация во главе с министром Тамазом Цахнакия впервые приняла участие во всемирном конгрессе "Hestourex" в сфере медицинского, спортивного и альтернативного туризма.
На видео, попавшем в интернет видно, как мужчина толкает ведущую программы Анастасию Самбурскую и нападает на операторов, пытаясь их выгнать из отеля в Сочи.
Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.
Совет Федерации России ратифицировал в среду межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.
Председатель Центризбиркома Азербайджана заявил, что выборы президента республики проходят абсолютно прозрачно и без нарушений.
Зал заседаний армянского парламента в среду неожиданно наполнился дымом - при этом речь идет не о пожаре.
Почему глава Нацбанка Казахстана считает, что будет правильным установить запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними сделок?
В Кыргызстане около тысячи человек ворвались на территорию строящегося золотодобывающего завода и начали поджигать постройки.
В результате столкновения микроавтобуса и экскаватора в Псковской области России пострадали шесть человек - граждане Беларуси.
Пилоты из стран ЕС, здоровье которых может не позволить им работать по профессии, пытались обмануть Агентство гражданской авиации Латвии.
Почему Круонисская ГАЭС, уникальный инженерно-энергетический объект, которым интересуется ЕС – это все, что осталось у Литвы – в материале Sputnik.
На следующей неделе состоится визит Александра Лукашенко в Кишинев: какие подарки везет белорусский лидер?
Уроженец Таджикистан, зарегистрированный в Башкирии, едва не пропустил собственную свадьбу из-за долгов по штрафам ГИБДД.
В Узбекистане в ближайшее время может появиться филиал Астраханского государственного технического университета.
Почему ослабление рубля привело к пробкам из автомобилей, направляющихся в Россию, на эстонско-российской границе в Нарве.
Совет Федерации России ратифицировал в среду межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.
Председатель Центризбиркома Азербайджана заявил, что выборы президента республики проходят абсолютно прозрачно и без нарушений.
Зал заседаний армянского парламента в среду неожиданно наполнился дымом - при этом речь идет не о пожаре.