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Топ 10 самых опасных мостов мира

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© YouTube/Robo Top

Мосты бывают разные, от сложнейших инженерных сооружений из бетона до до подвесных мостов, которые качаются от малейшего дуновения ветра. Предлагаем вашему вниманию 10 самых страшных мостов мира.




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    Чисто и прозрачно

    Председатель Центризбиркома Азербайджана заявил, что выборы президента республики проходят абсолютно прозрачно и без нарушений.

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    Дым без огня

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