Топ 10 самых опасных мостов мира

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Акцент на медтуризм: Абхазия участвовала в медицинском форуме в Турции Абхазская делегация во главе с министром Тамазом Цахнакия впервые приняла участие во всемирном конгрессе "Hestourex" в сфере медицинского, спортивного и альтернативного туризма. 145

Съемочная группа "Ревизорро" подверглась нападению в сочинском отеле На видео, попавшем в интернет видно, как мужчина толкает ведущую программы Анастасию Самбурскую и нападает на операторов, пытаясь их выгнать из отеля в Сочи. 14