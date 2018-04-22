Этапы производства футбольного мяча

Чтобы придать мячу безупречную сферическую форму и абсолютно верный размер, каркас мяча закладывается в специальную форму и нагревается под давлением. Такая процедура гарантирует одинаковый размер всех произведенных мячей.

За счет существенного шага в технологии производства футбольных мячей их качество существенно улучшилось, особенно за последнее десятилетие.

Создание мяча – это долгий процесс, который требует точности для каждого конкретного экземпляра. Отправная точка в создании мяча – подготовка так называемого каркаса.

Создание мяча – это долгий процесс, который требует точности для каждого конкретного экземпляра. Отправная точка в создании мяча – подготовка так называемого каркаса.

Прежде всего полиэстровую ткань нарезают на стандартные отрезы.

Все мячи должны быть идентичными по весу. Именно поэтому каждый элемент будущего мяча взвешивается, а камера для мяча подбирается таким образом, чтобы компенсировать даже незначительные отклонения от нормы.