Этапы производства футбольного мяча

За счет существенного шага в технологии производства футбольных мячей их качество существенно улучшилось, особенно за последнее десятилетие.
Создание мяча – это долгий процесс, который требует точности для каждого конкретного экземпляра. Отправная точка в создании мяча – подготовка так называемого каркаса.
Создание мяча – это долгий процесс, который требует точности для каждого конкретного экземпляра. Отправная точка в создании мяча – подготовка так называемого каркаса.
Прежде всего полиэстровую ткань нарезают на стандартные отрезы.
Все мячи должны быть идентичными по весу. Именно поэтому каждый элемент будущего мяча взвешивается, а камера для мяча подбирается таким образом, чтобы компенсировать даже незначительные отклонения от нормы.