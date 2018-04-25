Жираф сбежал из вольера в американском зоопарке

Смотрители не могли поймать животное больше двух часов.

В городе Форт-Уэйн, штат Индиана, в зоопарке из вольера сбежала самка жирафа Табиза, сообщает портал Wane.com.

Животное не уходило с территории зоопарка, но в итоге сумело выбраться на охраняемую парковку. На кадрах видно, как Табиза бегает среди автомобилей вдоль ограды зоопарка.

Смотрителям потребовалось больше двух часов, чтобы загнать животное обратно в вольер. Как заявила администрация зоопарка, за все время содержания жирафов такой инцидент произошел впервые.

Последний побег животных в зоопарке Форт-Уэйна произошел в 2004 году. Тогда из вольера сбежали гну, пока смотрители переводили их из летного вольера в зимний. Животные сумели выбраться за ограду и некоторое время бегали по улицам.