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Японские ученые создали робота с живыми мышцами

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© YouTube / ScienceVio

Устройство имитирует движения человеческого пальца и может приподнимать и перемещать предметы

В Токийском университете создали биогибридного робота — из мышечной ткани крысы и каркаса из металла и пластика, сообщает журнал Science Robotics. Исследователи сообщили, что устройство имитирует движения человеческого пальца, а также способно перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе. 

Во время подачи тока в мускулы они начинают сокращаться. Чтобы движения были максимально похожи на человеческие, инженеры воспроизвели работу парных мышц — агонистов и антагонистов. Во время сокращения одного мускула, входящего в пару, другой расслабляется.

Мускулы для биогибридного робота создавались с помощью гидрогелевых пластин, которые были покрыты миобластами крысы — молодыми мышечными клетками, которые впоследствии развиваются в поперечно-полосатую мышечную ткань.

Сустав робота может сгибаться на 90 градусов, что позволяет ему выполнять некоторые сложные действия, например приподнимать предметы и перемещать их.

Однако устройство может работать только в водной среде из-за того, что мышца быстро изнашивается. На данный момент средний срок жизни такого мускула составляет около недели.




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