Кадры испытаний "летающего автомобиля"

Создатели считают, что в будущем подобный аппарат сможет конкурировать с традиционными средствами передвижения

Канадская компания Opener провела испытания прототипа "летающего автомобиля" – одноместного мультикоптера BlackFly, оснащенного функцией автоматической посадки, сообщает Forbes.

Внешне аппарат похож на автомобиль, однако у него нет колес. Разработчики считают, что подобный мультикоптер может стать "личным транспортом" и конкурировать с привычными средствами передвижения.

Устройство работает на электродвигателе, который, по словам его создателей, может обеспечить полет на расстояние до 40 километров со скоростью до 62 километров в час.

BlackFly может взлетать и садиться как на сушу, так и на воду.

По словам создателей, стоимость "летающего автомобиля" будет примерно равна стоимости внедорожника.