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Советы лайфхакера: как выиграть пари в баре

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Лайфхакер

Смотрите на видео несколько оригинальных способов легкого заработка денег в баре на выпивку.

Для этого вам понадобятся: несколько монет, пустая пивная бутылка, любая банкнота и человек, готовый заключить с вами пари. Секретом поделился канал YouTube "Лайфхакер".




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