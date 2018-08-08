Советы лайфхакера: как выиграть пари в баре

Смотрите на видео несколько оригинальных способов легкого заработка денег в баре на выпивку.

Для этого вам понадобятся: несколько монет, пустая пивная бутылка, любая банкнота и человек, готовый заключить с вами пари. Секретом поделился канал YouTube "Лайфхакер".