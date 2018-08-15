Борьба морских свинок за еду попала на видео

Настоящее соперничество за лакомый кусочек в исполнении милых морских свинок.
Бриллианты всегда были объектом не только восхищения, но и похищения. Способы кражи дорогих ювелирных украшений с каждым разом становятся все более изощренными.
Смотрите на видео несколько оригинальных способов легкого заработка денег в баре на выпивку.
В Сеть попало видео, на котором корова ломает стереотипы, ведь многие считают это животное глупым.
Создатели считают, что в будущем подобный аппарат сможет конкурировать с традиционными средствами передвижения
В результате обрушения пролета моста в Генуе 14 августа, по последним данным, погибли 39 человек.
Ежегодно в Абхазии 15 августа вместе с Днем добровольца отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 "Сасрыква" поделились с корреспондентом Sputnik воспоминаниями о том, как начался их боевой путь, каким он был, и рассказали о судьбе их железного "товарища".
По словам учительницы президента России, ее знаменитый ученик "был озорником" и, видимо, "получал двойки".
Цхинвальская миссия Международного Комитета Красного Креста намерена выяснить судьбу пропавших без вести в 1989 — 2008 годах.
В Азербайджане археологи нашли уникальную древнюю крепость и исторические объекты, в том числе тендир, которому более тысячи лет.
Танцевальный коллектив "Лернецинер" запомнит поездку в Италию на всю жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось для детей, если бы на помощь не подоспела армянская диаспора.
Генеральная прокуратура Казахстана начала проверки угольных предприятий, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо.
На Алайском хребте на юге Кыргызстана погиб экспедитор группы альпинистов Кирилл Воронков из Екатеринбурга.
В Гродно пьяный мужчина залез в чужую машину и уснул под шум сигнализации – произошедшее сняли камеры видеонаблюдения.
Латвия и Румыния остались последними государствами в Евросоюзе, где новорожденные не могут получить доступ к донорскому грудному молоку.
Стала известна дата слушаний по спору между Литвой и "Газпромом" о ценах на газ в апелляционном суде Стокгольма.
Молдавский премьер-министр Павел Филип поручил помочь гражданам республики, пострадавшим на стройке в Санкт-Петербурге.
В Совете по развитию туризма Таджикистана сообщили, сколько составят страховые выплаты альпинистам, пострадавшим из-за жесткой посадки вертолета.
Президент Таджикистана посетит Ташкент с государственным визитом, главы двух стран планируют вывести сотрудничество на новый уровень.
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом поставила на место критиков "Лаборатории Касперского".
Цхинвальская миссия Международного Комитета Красного Креста намерена выяснить судьбу пропавших без вести в 1989 — 2008 годах.
В Азербайджане археологи нашли уникальную древнюю крепость и исторические объекты, в том числе тендир, которому более тысячи лет.
Танцевальный коллектив "Лернецинер" запомнит поездку в Италию на всю жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось для детей, если бы на помощь не подоспела армянская диаспора.