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Борьба морских свинок за еду попала на видео

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© YouTube / РИА Новости

Настоящее соперничество за лакомый кусочек в исполнении милых морских свинок.

Теги:
борьба


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