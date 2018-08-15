Борьба морских свинок за еду попала на видео

В результате обрушения пролета моста в Генуе 14 августа, по последним данным, погибли 39 человек.

Ежегодно в Абхазии 15 августа вместе с Днем добровольца отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 "Сасрыква" поделились с корреспондентом Sputnik воспоминаниями о том, как начался их боевой путь, каким он был, и рассказали о судьбе их железного "товарища".