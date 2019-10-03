Хабиб отдыхает: кот и пес показали достойный уровень владения боевым мастерством

Не успели утихнуть страсти по поводу боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, как в городе Сухум можно наблюдать тренировку по совершенно новому виду единоборств - "недарвин".

Главное отличие в его участниках. Бой проводится между кошкой и собакой. На данный момент официальные правила еще не опубликованы. По данным анонимного источника, пока можно с уверенностью сказать о двух основных: удары лапами в положении лежа и скорость покидания ринга.

Во время спарринга между пионерами нового стиля мы слышим спокойный и уверенный голос главного тренера, который договаривается о предстоящем бое по телефону. Детально обсуждается и еще одна тема, весьма специфическая для нашей страны. Как думаете, какая? Правильно! Речь идет об автомобилях. Именно этот способ передвижения будет главным призом для победителя, точнее его хозяина.

Пожелаем спортсменам удачи и честной борьбы.

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