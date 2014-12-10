Конгрессмен: осуждающая РФ резолюция неоправданная и провокационная

Об этом заявил конгрессмен-республиканец от Калифорнии Дана Рорабакер. По мнению конгрессмена, принятие резолюции "равносильно тому, что Россия была объявлена врагом США".

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Резолюция, принятая палатой представителей США в отношении России, является неоправданной и провокационной, заявил конгрессмен-республиканец от Калифорнии Дана Рорабакер (Dana Rohrabacher), по сообщению РИА Новости.

Палата представителей конгресса на прошлой неделе 411 голосами "за" и 10 — "против" приняла резолюцию, в которой осуждает политику России в отношении ряда бывших советских республик, а также требует от администрации Барака Обамы продолжить курс санкций против России. Документ содержит ряд обвинений, которые Москва уже неоднократно опровергала. Одним из проголосовавших против принятия резолюции был Дана Рорабакер.

"В то время, когда правительство России, возможно, имело вызывающее вопросы поведение в отношении соседних стран, резолюция 758 стала не чем иным, как неоправданной, без необходимости провокационной и недальновидной (резолюцией)", — говорится в заявлении Рорабакера. По мнению конгрессмена, принятие резолюции "равносильно тому, что Россия была объявлена врагом США".

В своем заявлении Дана Рорабакер также подчеркнул, что гораздо большую опасность для США представляет радикальный исламский терроризм и Китай.

"На мой взгляд, и я говорю это как один из самых ярых врагов распавшегося СССР, мы сталкиваемся с перспективой работы с теми, кто управляет Россией, в отношении увеличивающейся угрозы терроризма и претензий Китая на гегемонию в мире", — отметил конгрессмен.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что принятая палатой представителей США резолюция вызывает озабоченности. В свою очередь, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков сказал, что в данной резолюции кристаллизуется отторжение России, проводимой ею политики и представлений страны о своей роли в мире.



