Sputnik запустил свой мультимедийный хаб в Киргизии

Контент сайта sputnik.kg формируется с учетом современных новостных мультимедийных форматов: инфографика, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования и так далее. Кроме того, планируется создание мобильных приложений на двух языках.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Sputnik запустил в среду в Киргизии свой мультимедийный хаб, на первом этапе запуска "Sputnik Кыргызстан" будет транслировать радиопрограммы и вещать на русском и киргизском языках, сообщает РИА Новости.

"Sputnik Кыргызстан" не оставит без внимания ни одно важное событие в республике: политика, экономика, социальная сфера, культура и спорт станут постоянными темами информационных материалов и радиопередач.

Главным принципом работы "Sputnik Кыргызстан" является объективность в подаче новостей. "Мы хотим показать всему миру, что Кыргызстан — это страна с большими возможностями и перспективами", — сказала руководитель "Sputnik Кыргызстан" Елена Череменина.

"Скоро Киргизия намерена вступить в Таможенный союз. Это открывает большие перспективы для экономического развития. Россия — стратегический партнер страны, и Sputnik будет рассказывать о реалиях сегодняшнего дня. Наш ресурс станет важным инструментом для понимания происходящих в республике событий", — считает Череменина.

Контент сайта sputnik.kg формируется с учетом современных новостных мультимедийных форматов: инфографика, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования и так далее. Кроме того, планируется создание мобильных приложений на двух языках. Со временем количество радиопрограмм собственного производства будет только расти. Помимо оперативных новостей "Sputnik Кыргызстан" представит своим читателям аналитические материалы, эксклюзивные интервью, экспертные оценки.

Мультимедийная группа Sputnik — информационный бренд с современными мультимедийными центрами в десятках стран, полностью ориентированный на зарубежную аудиторию. Качество информации Sputnik определяется высоким профессионализмом его журналистов, эксклюзивностью и скоростью подачи информационного контента, глубокой и всесторонней проработкой тем текущих мировых событий, а также непредвзятым и объективным отношением.