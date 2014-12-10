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Олимпиада 2014. Биатлон. Мужчины. Эстафета

Национальный олимпийский комитет Косово стал полноправным членом МОК

© Sputnik. Константин Чалабов
В мире
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Международный олимпийский комитет признал полноправным членом организации Национальный олимпийский комитет Косово.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Международный олимпийский комитет признал полноправным членом организации Национальный олимпийский комитет (НОК) Косово, сообщает Р-Спорт.

Данное решение было принято на внеочередной 127-й сессии Международного олимпийского комитета, которая проходит в эти дни в Монако.

"НОК Косово единогласно выбран членом семьи МОК", — заявил президент МОК Томас Бах.

Ранее в октябре МОК предварительно признал Национальный олимпийский комитет Косово.

НОК Косово был создан в 1992 году и объединяет более чем 30 национальных федераций (13 — по олимпийским видам спорта), из них шесть уже являются полноправными членами международных федераций. Это федерации настольного тенниса, стрельбы из лука, дзюдо, парусного спорта, тяжелой атлетики и современного пятиборья




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