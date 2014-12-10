Заведено дело на россиянина, не заявившего о виде на жительство в ФМС

Согласно сообщению Следственного комитета России, житель Ленинградской области, получивший вид на жительство в Эстонии и не сообщивший об этом в ФМС, стал фигурантом уголовного дела.

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Житель Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела за то, что не уведомил ФМС России о наличии вида на жительство в Эстонии, сообщил Следственный комитет РФ в РИА Новости.

С 4 августа 2014 года в РФ действует закон, обязывающий россиян извещать Федеральную миграционную службу о наличии второго гражданства или вида на жительство.

"Не позднее апреля 2011 года житель Ленинградской области, являясь гражданином Российской Федерации, получил в Эстонской республике вид на жительство и не позднее марта 2013 года приобрел в Эстонской республике статус лица без гражданства, подтверждающие право на его постоянное проживание в указанном иностранном государстве", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в сентябре 2014 года россиянин приехал в Россию, но не подал письменное уведомление в отдел ФМС о наличии у него вида на жительство Эстонии. При попытке выехать из России в Эстонию житель Ленинградской области был задержан сотрудниками ФСБ.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 330.2 УК РФ "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство…, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

Теперь россиянину грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо до 400 часов обязательных работ.



