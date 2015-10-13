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Боинг над украиной

Выводы Нидерландов по MN17: Boeing сбит ракетой 9М38

© РИА Новости.
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Экспертиза нидерландской стороны показала, что малайзийский самолет был сбит ракетой 9М38, которая была пущена с территории площадью 20 квадратных километров на востоке Украины.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Совет безопасности Нидерландов отмечает, что малайзийский Boeing был сбит ракетой 9М38, что совпадает с выводами концерна ПВО "Алмаз-Антей".

Однако, нидерландская сторона сообщает о том, что ракета, сбившая MH17, приблизилась к нему почти встречным курсом, поэтому определить угол запуска сбившей MH17 ракеты невозможно.

Также отмечается, что ракета по малайзийскому Boeing была выпущена с восточной Украины, но не указывает, кто контролировал данный район.

"Ракета была выпущена с территории площадью 20 квадратных километров на востоке Украины", — заявил председатель СБ Тьиббе Йустра.

При этом он не уточнил, кто контролировал эту территорию, которая находилась в регионе, где летом 2014 года велись бои между донбасскими ополченцами и вооруженными силами Украины.

Председатель Совета Безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра заявил, что понадобится дополнительное расследование для установления точного места пуска ракеты по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение на Украине в прошлом году.

Ранее в выводах "Алмаз-Антей" говорилось, что в результате моделирования крушения малайзийского Boeing стало понятно, что ракета летела со стороны поселка Зарощенское, где дислоцировались украинские силовики. Если бы ракету выпустили из Снежного, которое контролировалось ополченцами, она не повредила бы левую сторону самолета. Выпущенная ЗРК "Бук" ракета разорвалась с левой стороны малайзийского Boeing, что подтверждает проведенное "Алмаз-Антеем" натурное исследование. Подрыв ракеты произошел на расстоянии более 20 метров от левого двигателя малайзийского Boeing МН17, заявил журналистам советник генконструктора Концерна ПВО "Алмаз — Антей" Михаил Малышевский.

Теги:
взрывы, самолеты, россия, Украина



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