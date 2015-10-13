Косачев: прогнозируемо, что"виновной" в крушении MH17 назовут Россию

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев считает, что Запад изо всех сил старается сделать Россию единственным "виновным" в деле о крушении MH17 в небе над Украиной.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines разбился 17 июля прошлого года в Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту, 193 из них были гражданами Нидерландов. Совет безопасности Нидерландов, под руководством которого на протяжении 15 месяцев велось расследование причин крушения Boeing, во вторник обнародовал доклад по катастрофе. Председатель Совета безопасности Нидерландов Тьиббе Йустра заявил, что самолет был сбит ракетой 9М38. Этот вывод совпадает с версией концерна "Алмаз-Антей". Советник генконструктора "Алмаз-Антея" Михаил Малышевский заявил, что самолет с левой стороны поразила ракета 9М38, выпущенная из района населенного пункта Зарощенское, контролируемого украинскими силовиками.

"Представленный сегодня доклад нидерландского Совета безопасности одновременно и разочаровывает, и обнадеживает в том смысле, что так и не дает однозначных ответов на однозначные вопросы. Многое буквально перекликается с тем, что сегодня же представили в своем выступлении представителей концерна ПВО "Алмаз-Антей", — написал сенатор во вторник на своей странице в Facebook.

"Да, "Бук". Да, удар слева, но определить угол запуска невозможно — а это и есть главное в определении виновного. Поэтому будет дополнительное расследование", — отметил Косачев.

По его мнению, странно, что голландцы игнорируют при этом значительную часть российской экспертизы.

Нанесен гигантский ущерб отношениям с Россией и непосредственно европейским компаниям и фермерам, наиболее разумные эксперты бьют тревогу по поводу того, что Европа стремительно теряет Россию как стратегического партнера и укрепляет тем самым своего прямого конкурента — Китай, напомнил Косачев.

"И вдруг оказывается, что все это — из-за ошибки? Ну и кому это надо? И кто сегодня набрался бы мужества признать это публично, похоронив, тем самым, свою карьеру?"- отмечает он.

"А сам факт, что вокруг расследования с самого начала, не переставая, "терлась" Украина, которая должна быть в числе самых первых подозреваемых… это явно подтверждает, что она ожидала (ей обещали?) благоприятного для нее исхода расследования", — подчеркнул сенатор.

По его мнению, иначе бы не было и столь громкой и помпезной суеты со стороны Киева по поводу международного трибунала. "Это лишь укрепляло подозрения в том, что виновный уже "назначен", и идет не расследование, а, так сказать, сбор нужных доказательств", — заключил Косачев.