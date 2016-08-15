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Олимпийские кольца в Рио-де-Жанейро.

Жуков: каждый спортсмен РФ выступает за тех, кто не попал на Игры

© AFP 2018/ YASUYOSHI CHIBA
В мире
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Темы:
Олимпиада-2016 в Рио (85)
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В воскресенье сборная РФ завоевала в Рио семь медалей: золото — теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в парном разряде, борец Роман Власов, гимнастка Алия Мустафина, серебро – гимнастка Мария Пасека и стрелок Сергей Каменский, бронзу – Стефания Елфутина в парусном спорте и велогонщик Денис Дмитриев.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Каждый российский спортсмен на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выступает за себя и за тех, кто не попал на эти Игры, заявил журналистам глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В воскресенье сборная России завоевала в Рио семь медалей: золото — теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в парном разряде, борец Роман Власов, гимнастка Алия Мустафина, серебро – гимнастка Мария Пасека и стрелок Сергей Каменский, бронзу – Стефания Елфутина в парусном спорте и велогонщик Денис Дмитриев.

"У нас такого дня еще не было, чтобы столько наград разного достоинства. Надеюсь, будут и такие дни еще обязательно. Часто спрашивают: это наш ответ за то, что было до Олимпиады? Каждый спортсмен выступает за себя и за тех, кто не попал на эту Олимпиаду", — заявил Жуков.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 24 июля решил не отстранять всю сборную России от Олимпиады-2016, оставив международным федерациям право определять имена спортсменов, которые смогут выступить на Играх в Рио-де-Жанейро. Решающее слово в допуске российских спортсменов на Игры в Рио было за независимой комиссией МОК из трех человек.

В конце концов заявка ОКР из 387 спортсменов была удовлетворена более чем на две трети. Представитель МОК Марк Адамс сообщил, что для участия в Олимпийских играх 2016 года были заявлены 278 россиян.

Темы:
Олимпиада-2016 в Рио (85)



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