Лавров: в Европе осознают необходимость нормализации отношений с РФ

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. В Европе растет осознание безальтернативности нормализации отношений с РФ и возобновления имеющихся форматов сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим, что в Европе растёт осознание безальтернативности нормализации отношений, возобновления имеющихся форматов сотрудничества. Соответствующие сигналы мы получаем не только от представителей общественности, гуманитарных и деловых кругов, рядовых граждан, но и от многих политиков, которые прекрасно понимают, что свёртывание работы Совета РФ-НАТО, замораживание механизмов между РФ и ЕС было, конечно, ошибкой, включая замораживание энергетического диалога между РФ и Евросоюзом", — сказал Лавров, выступая в Уральском федеральном университете.

Лавров выразил надежду, что отношения РФ и Германии "вернутся на прежнюю траекторию". При этом он отметил, что прежний уровень отношений нужно восстанавливать комплексно.