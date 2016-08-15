13:55 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Ситуация в Сирии.

Сирийская армия отразила атаки боевиков на севере и юге Алеппо

© AFP 2018/ LOUAI BESHARA
В мире
Получить короткую ссылку
30 0 0

Бои начались еще вчера вечером (в воскресенье), армии удалось отразить атаки террористов в районе Джамаият-аз-Захра и атаки на территорию цементного завода на юго-западе.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Бойцы правительственной армии Сирии и отряды ополчения отразили атаки террористов на северо-западе и юго-западе Алеппо, сообщил сирийский военный источник.

"Бои начались еще вчера вечером (в воскресенье). Армии удалось отразить атаки террористов в районе Джамаият-аз-Захра и атаки на территорию цементного завода на юго-западе", — рассказал собеседник.

По словам источника, только на северо-западе были убиты от 35 до 50 террористов. Боевики отступили в сторону поселения Кафр-Хамра (на севере) и Хан-Туман (на юге).

В конце июля Россия и сирийское правительство приступили к масштабной гуманитарной операции в Алеппо. Военные создали коридоры для выхода из города мирных жителей и боевиков, пожелавших сдать оружие. Также президент Сирии Башар Асад пообещал амнистию боевикам, которые в течение трех месяцев сложат оружие и вернутся к мирной жизни.

Террористы, в свою очередь, под угрозой расправы запрещают гражданам уходить в контролируемые правительственными войсками районы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Урбанович
    Безотказная власть

    Премьер-министр Латвии из-за близости выборов не способен отказаться от всевозможных провокационных предложений, считают в оппозиции.

  • Факельное шествие, архивное фото
    Литва - для литовцев

    Литовские национал-патриотические организации устроили в Вильнюсе шествие в День восстановления независимости, скандируя лозунг "Литва – для литовцев".

  • Teodor Meleșcanu
    Силы не имеют

    Глава МИД Румынии заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Молдовы, не имеют никакой юридической ценности.

  • Город Душанбе, архивное фото
    Первый исламский

    Первый исламский банк может заработать в Таджикистане уже в текущем году – соответствующие вопросы обсудили все заинтересованные стороны.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Порешали

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон после встречи президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что между странами не осталось нерешенных вопросов.

  • Студенты на лекции. Гуманитарный корпус
    Финн вам!

    В Таллиннском университете отменен набор студентов на специальность "финский язык и культура" – как эстонцы решили сэкономить на ближайшем соседе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
В одном из хорватских кафе установили статую Чака Норриса
Актеру Чаку Норрису поставили памятник в Загребе
Карта ремонта дорог в Абхазии
Карта ремонта дорог Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia