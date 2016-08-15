Сирийская армия отразила атаки боевиков на севере и юге Алеппо

Бои начались еще вчера вечером (в воскресенье), армии удалось отразить атаки террористов в районе Джамаият-аз-Захра и атаки на территорию цементного завода на юго-западе.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Бойцы правительственной армии Сирии и отряды ополчения отразили атаки террористов на северо-западе и юго-западе Алеппо, сообщил сирийский военный источник.

"Бои начались еще вчера вечером (в воскресенье). Армии удалось отразить атаки террористов в районе Джамаият-аз-Захра и атаки на территорию цементного завода на юго-западе", — рассказал собеседник.

По словам источника, только на северо-западе были убиты от 35 до 50 террористов. Боевики отступили в сторону поселения Кафр-Хамра (на севере) и Хан-Туман (на юге).

В конце июля Россия и сирийское правительство приступили к масштабной гуманитарной операции в Алеппо. Военные создали коридоры для выхода из города мирных жителей и боевиков, пожелавших сдать оружие. Также президент Сирии Башар Асад пообещал амнистию боевикам, которые в течение трех месяцев сложат оружие и вернутся к мирной жизни.

Террористы, в свою очередь, под угрозой расправы запрещают гражданам уходить в контролируемые правительственными войсками районы.

