Лавров: Россия серьезно озабочена ситуацией на Украине

"Мы обсуждали, прежде всего, международные вопросы, особое внимание уделили развитию ситуации на Украине, это развитие вызывает серьезную озабоченность", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Россия озабочена развитием ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером.

"Мы обсуждали, прежде всего, международные вопросы, особое внимание уделили развитию ситуации на Украине, это развитие вызывает серьезную озабоченность. И мы обсудили задачи по продвижению процесса в урегулировании этого кризиса на основе синхронизации шагов по выполнению минских договоренностей как в части обеспечения безопасности в регионе, так и в том, что касается политического процесса и политических реформ", — отметил российский министр.