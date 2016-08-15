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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: Россия серьезно озабочена ситуацией на Украине

© Sputnik. Сергей Гунеев
В мире
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"Мы обсуждали, прежде всего, международные вопросы, особое внимание уделили развитию ситуации на Украине, это развитие вызывает серьезную озабоченность", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Россия озабочена развитием ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером.

"Мы обсуждали, прежде всего, международные вопросы, особое внимание уделили развитию ситуации на Украине, это развитие вызывает серьезную озабоченность. И мы обсудили задачи по продвижению процесса в урегулировании этого кризиса на основе синхронизации шагов по выполнению минских договоренностей как в части обеспечения безопасности в регионе, так и в том, что касается политического процесса и политических реформ", — отметил российский министр.




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