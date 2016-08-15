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Елена Исинбаева.

Исинбаева: я не прощу того, что мне не дали выступить в Рио

© Sputnik. Елена Соболь
В мире
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"Я никогда не соглашусь с недопуском на Олимпиаду и никогда не прощу. Чего хотелось бы здесь больше всего? Хотелось бы очень своей золотой медали, но это невозможно", - заявила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которой IAAF запретила участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, заявила, что не сможет простить того, что ей не позволили принять участие в Играх в Рио.

Я никогда не соглашусь с недопуском на Олимпиаду и никогда не прощу. Чего хотелось бы здесь больше всего? Хотелось бы очень своей золотой медали, но это невозможно. Грусть большая, но я должна быть здесь, потому что избираюсь в комиссию атлетов. Я должна быть выше этого", — сказала российская спортсменка журналистам.

Легкоатлеты из России не участвую в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро после решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В середине июля спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов по поводу недопуска на Игры, а Федеральный суд Швейцарии отказал Исинбаевой и чемпиону мира в беге с барьерами Сергею Шубенкову в приостановке решения CAS до получения мотивировочной части.





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