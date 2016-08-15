Жертвами взрыва в иракской провинции Киркук стали пять человек

Самодельное взрывное устройство взорвалось сегодня в полдень, целью нападения стали семьи, бегущие из контролируемых террористической группировкой "Исламское государство".

CУХУМ, 15 авг — Sputnik. По меньшей мере пять человек погибли, около 20 получили ранения при взрыве на северо-западе иракской провинции Киркук, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

"Самодельное взрывное устройство взорвалось сегодня в полдень, целью нападения стали семьи, бегущие из контролируемых террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) районов округа Аль-Хауиджа, в результате чего погибли пять мирных жителей, около 20 были ранены", — заявил источник.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью ИГ, захватившего часть страны. Боевики запрещенной в РФ организации совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.