Москва выпустила на улицы исторических персонажей вместо покемонов

Обновленное приложение "Узнай Москву Фото", с помощью которого гости российской столицы смогут "поймать" цифровых двойников исторических личностей, появилось в AppStore и Play Market.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik, Мария Шелудякова. При создании игры "Узнай Москву Фото" использовалась технология дополненной реальности, которая набрала популярность после запуска Pokemon Go, заявили Sputnik в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Цифровые двойники исторических личностей привязаны к местам в Москве, связанным с их биографией, с помощью геометода (A-GPS). Пользователи мобильных устройств через приложение смогут встретить и познакомиться с ними: при достижении точки с геометкой на экран загружается 3D-модель исторического персонажа.

На данный момент в Москве можно "встретить" девять исторических личностей: Александра Пушкина, Юрия Гагарина, Виктора Цоя, Петра Чайковского, Михаила Ломоносова, Петра I, Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича и Наполеона Бонапарта. Фигуру можно повернуть, удалить и приблизить, чтобы детально рассмотреть костюмы и сделать фотографию.

Программа #узнайМоскву даёт возле дома-музея Пушкина на #СтарыйАрбат запечатлеться с классиком. Фото опубликовано Анна Астапенко (@tigrabux) Дек 20 2015 в 7:28 PST

"В будущем этот список дополнится другими персонажами. Мы рассматриваем варианты, но процесс создания фигуры достаточно продолжительный. В создании цифрового двойника участвуют загримированные актеры. После 3D-сканирования создается цифровая модель, максимально приближенная к реальности", – объяснили в пресс-службе департамента.

Не нужен нам #pokemongo бусурманский, поддержим российского производителя 🚀#узнаймоскву #юрамывсепроебали #аллеякосмонавтов #юрийгагарин Фото опубликовано @anhelika666 Июл 25 2016 в 4:21 PDT

Компас в приложении укажет, куда двигаться, чтобы найти ближайшего цифрового двойника. Определить местонахождение фигуры поможет и общая эрудиция: достаточно вспомнить, какие места в Москве в первую очередь ассоциируются с жизнью или деятельностью знаменитости.

Судя по публикациям в соцсетях, москвичи в восторге от возможности фотографироваться с знаменитостью. "Я живу в Москве всю жизнь, но понимаю, сколько еще уголков, мест, историй, которых я еще не знаю о ней", – написал один из пользователей Facebook. Многие сравнивают работу приложения с перемещениями во времени.

Идём с Петром пить кофе! #узнаймоскву Фото опубликовано Salyukov (@alex_salyukov) Апр 17 2016 в 6:20 PDT

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