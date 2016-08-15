Москва выпустила на улицы исторических персонажей вместо покемонов

СУХУМ, 15 авг — Sputnik, Мария Шелудякова. При создании игры "Узнай Москву Фото" использовалась технология дополненной реальности, которая набрала популярность после запуска Pokemon Go, заявили Sputnik в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Цифровые двойники исторических личностей привязаны к местам в Москве, связанным с их биографией, с помощью геометода (A-GPS). Пользователи мобильных устройств через приложение смогут встретить и познакомиться с ними: при достижении точки с геометкой на экран загружается 3D-модель исторического персонажа.
На данный момент в Москве можно "встретить" девять исторических личностей: Александра Пушкина, Юрия Гагарина, Виктора Цоя, Петра Чайковского, Михаила Ломоносова, Петра I, Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича и Наполеона Бонапарта. Фигуру можно повернуть, удалить и приблизить, чтобы детально рассмотреть костюмы и сделать фотографию.
"В будущем этот список дополнится другими персонажами. Мы рассматриваем варианты, но процесс создания фигуры достаточно продолжительный. В создании цифрового двойника участвуют загримированные актеры. После 3D-сканирования создается цифровая модель, максимально приближенная к реальности", – объяснили в пресс-службе департамента.
Компас в приложении укажет, куда двигаться, чтобы найти ближайшего цифрового двойника. Определить местонахождение фигуры поможет и общая эрудиция: достаточно вспомнить, какие места в Москве в первую очередь ассоциируются с жизнью или деятельностью знаменитости.
Судя по публикациям в соцсетях, москвичи в восторге от возможности фотографироваться с знаменитостью. "Я живу в Москве всю жизнь, но понимаю, сколько еще уголков, мест, историй, которых я еще не знаю о ней", – написал один из пользователей Facebook. Многие сравнивают работу приложения с перемещениями во времени.