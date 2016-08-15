СМИ: в деле об убийстве Шеремета появились подозреваемые

Подозреваемые, мужчина и женщина, были замечены в понедельник, 15 августа, около 12.30 (совпадает с мск) на улице Подгорная в Шевченковском районе, подозреваемые скрылись на автомобиле, у полиции есть неполный госномер машины.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Полиция установила личности двоих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание "Обозреватель".

Павел Шеремет погиб 20 июля в результате взрыва автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет он жил в Киеве, сотрудничая с интернет-изданием "Украинская правда" и "Радио Вести". Главной версией убийства следствие считает месть за профессиональную деятельность журналиста.

"В Киеве полиция предпринимает меры по задержанию подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета… Ведется погоня… Как стало известно, подозреваемые, мужчина и женщина, были замечены в понедельник, 15 августа, около 12.30 (совпадает с мск) на улице Подгорная в Шевченковском районе", — пишет "Обозреватель".

По данным издания, подозреваемые скрылись на автомобиле, у полиции есть неполный госномер машины.