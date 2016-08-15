Жертвами взрыва в турецком Чинаре стали не менее трех человек

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Не менее трех человек, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва в городе Чинар в Турции, ранены 25 человек.

Взрыв прогремел возле управления движения транспорта в понедельник в городе Чинар провинции Диярбакыр. СМИ сообщали, что причиной взрыва стал автомобиль, начиненный взрывчаткой.

"Два полицейских и один ребенок погибли в результате нападения. Всего ранены 25 человек, из них пять полицейских", — передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Ответственность за нападение на себя пока не взяла ни одна террористическая группировка.



