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Архивное фото патрульной машины

Боевики напали на управление полиции в Афганистане, есть погибшие

© Sputnik. Наталья Селиверстова
В мире
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Несколько человек погибли, десятки получили ранения в результате атаки боевиков на управление полиции на востоке Афганистана.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. В результате атаки боевиков на управление полиции в провинции Пактия на востоке Афганистана несколько человек погибли, десятки получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным представителя МВД Афганистана Наджиба Дэниша, погибли двое полицейских, двое получили ранения.

По данным врачей, погибли пять человек, ранения получили 30, в том числе 20 мирных жителей.

Утром в воскресенье один из боевиков подорвал себя недалеко от парковки полицейского управления. Остальные затем попытались ворваться в офис. При столкновениях трое из них были уничтожены, однако еще один продолжает перестрелку с силами безопасности.

Ответственность за нападение на себя взяло движение "Талибан".




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