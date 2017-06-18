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Эксперты назвали самые модные цвета автомобилей

© Sputnik. Владимир Астапкович
В мире
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В палитре будущего – на ближайшие пять лет – представлены 65 самых модных оттенков для автомобилей из разных стран.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Исследователи аналитической компании BASF назвали самые популярные цвета автомобилей и составили прогноз самых востребованных оттенков в ближайшие годы, передает Sputnik Армения со ссылкой на ФБА "Экономика сегодня".

По мнению исследователей, чаще всего автомобилисты покупают машины теплых оттенков. Они добавили, что автомобиль становится не просто средством передвижения, а комплексом, который необходим для жизни.

Согласно прогнозу компании BASF, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке среди автомобилистов самыми популярными станут золотые оттенки, в США — темно-синие. 

Жители Азиатско-Тихоокеанского региона чаще будут покупать автомобили красного и жемчужно-белого цвета.




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