Маск об электромобиле Tesla Roadster: движемся к поясу астероидов

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Электромобиль Tesla Roadster покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите, сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца компании SpaceX Илона Маска.

"Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов", — написал Маск в своем Twitter. Как и рассчитывали создатели, верхняя ступень ракеты-носителя с полезной нагрузкой в виде спортивного электромобиля покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.



В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Tesla Roadster. Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите. Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска новой ракеты и приземления разгонных блоков ее первой ступени, а затем транслировала космический полет автомобиля.