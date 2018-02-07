18:28 08 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Ракета-носитель Falcon Heavy

Маск об электромобиле Tesla Roadster: движемся к поясу астероидов

© AFP 2018/ JIM WATSON
В мире
Получить короткую ссылку
8210

Ракету-носителя Falcon Heavy успешно запустили во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Электромобиль Tesla Roadster покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите, сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца компании SpaceX Илона Маска.

"Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов", — написал Маск в своем Twitter. Как и рассчитывали создатели, верхняя ступень ракеты-носителя с полезной нагрузкой в виде спортивного электромобиля покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.

В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Tesla Roadster. Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите. Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска новой ракеты и приземления разгонных блоков ее первой ступени, а затем транслировала космический полет автомобиля.

 

По теме

Илон Маск представил огнемет, который спасет от "зомби-апокалипсиса"
Илон Маск презентовал машину, которая полетит в космос
Под Боуи в космос: Маск пообещал запуск ракеты Falcon Heavy в январе



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

  • Значок Instagram на экране телефона
    Жизнь в Сети

    В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?

  • Мужчина считает деньги. Архивное фото
    Бесполезные взятки

    В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.

  • Великая Китайская стена, архивное фото
    Китайские льготы

    Зачем Беларусь привлекает льготный кредит от правительства Китая в размере 280 миллионов долларов – в материале Sputnik.

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Богатое воображение

    Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".

  • Режиссер Йонас Вайткус, архивное фото
    Безудержный режиссер

    Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.

  • Олег Будза
    Миграционный бум

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы рассказал, почему в скором времени в страну хлынет поток мигрантов.

  • Девушка в таджикском национальном платье. Архивное фото
    Кто так носит?

    В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.

  • Золотые слитки
    Золотой сувенир

    В Узбекистане готовят проект правительственного решения, который разрешит продажу золотых слитков иностранцам и облегчит их вывоз за границу.

  • Рабочие места евродепутатов
    Кто на новенького?

    Европарламент одобрил распределение депутатских мест, которые останутся после выхода Великобритании из ЕС – сколько досталось Эстонии?

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде, Туркменская ССР, 1968 год
Сделано в СССР: как ухаживали за собой советские красавицы
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Происшествия в Абхазии в 2017 году
Тревожный вызов: МЧС Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia