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Полицейские в Пекине

"Умные очки" помогли китайским полицейским задержать более 30 правонарушителей

© AFP 2018/ Goh Chai Hin
В мире
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По данным китайских СМИ, семь человек были задержаны по подозрению в участии в похищении и бегстве с места ДТП. Также были задержаны 26 человек за использование поддельных документов.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Полиция китайской провинции Хэнань задержала более 30 человек при помощи нового типа "умных очков", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Global Times.

Представитель местного подразделения по обеспечению общественной безопасности Чжанг Сяолэй сообщил, что информацию, полученную с помощью очков, сравнят с данными из базы. По его словам, благодаря новой технологии, которую используют полицейские, для распознавания лиц необходимо только одно изображение лица подозреваемого. Ранее правоохранительным органам нужно было получить несколько изображений с разных углов.

По данным СМИ, полицейские в "умных очках" следят за входами восточного вокзала Чжэнчжоу с прошлого четверга в связи с увеличением пассажиропотока перед китайским Новым годом. Ожидается, что число пассажиров в день может достигнуть 90 тысяч.




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