Сколько заработал Путин: Центризбирком опубликовал сведения за шесть лет

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. 6 февраля ЦИК зарегистрировал его как кандидата после проверки подписей и других документов.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин заработал 38,5 миллиона рублей за последние шесть лет, сообщает РИА Новости.

Как основные источники доходов в документе указаны зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках. Всего у Путина 13 счетов, на которых хранятся 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля. Кроме того, ему принадлежат 230 акций банка "Санкт-Петербург".

© Sputnik. Антон Денисов Первый кандидат в президенты России зарегистрирован

Путин владеет недвижимостью в Санкт-Петербурге: квартирой площадью 77 квадратных метров и гаражом на 18 квадратных метров. Кроме того, в бессрочном пользовании у президента квартира в Москве площадью 153,7 квадратных метров.

У президента есть два автомобиля ГАЗ-М21 — 1960 и 1965 года выпуска, "Нива" 2009 года выпуска и прицеп "Скиф".

Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне ЦИК зарегистрировал его как кандидата после проверки подписей и других документов.