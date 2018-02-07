Кто намайнил больше всех: Forbes назвал криптовалютных миллионеров

В список криптовалютных миллионеров попали братья, отсудившие у Марка Цукерберга 65 миллионов долларов за идею Facebook.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Forbes впервые составил рейтинг людей, разбогатевших на криптовалюте, вперед вырвался финтех-предприниматель и CEO сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен с состоянием 7,5-8 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге досталось Джозефу Лавину, который помогал основать Ethereum, с оценкой состояния от 1 миллиарда до 5 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от 1,1 миллиарда до 2 миллиардов долларов, говорится на сайте Forbes.

© Sputnik. Евгений Биятов Курс биткоина снова пошел вверх

Четвертую строчку в рейтинге заняли братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, отсудившие у Марка Цукерберга в 2008 году 65 миллионов долларов за идею Facebook. По данным некоторых СМИ они были первыми в мире, чей известный запас биткойнов превысил миллиард долларов.

Состояние Тайлера и Кэмерон Уинклвосс оценивается в 900 миллионов — 1,1 миллиарда долларов.

В рейтинг Forbes также попали сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с состоянием в 400-500 миллионов долларов, а также выходец из СССР Валерий Вавилов, который создал компанию по майнингу биткойна Bitfury. Его состояние оценивается в 500-700 миллионов долларов.