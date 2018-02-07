Создатели "Игры престолов" снимут серию фильмов по "Звездным войнам"

Сценаристы самого популярного сериала 2017 года планируют начать работу над новым проектом после завершения "Игры престолов"

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Создатели популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс напишут сценарий и снимут новую серию фильмов по вселенной "Звездных войн", сообщает РИА Новости.

© AFP 2018/ TOLGA AKMEN Стал известен месяц выхода новой "Игры престолов"

"Дэвид и Дэн — одни из лучших сценаристов сегодня. Их сочетание многосторонних героев, глубины сюжета и богатства мифологии откроет новые перспективы и подтолкнет "Звездные войны" к невероятно захватывающим путям развития", — говорится в заявлении президента кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Новая серия фильмов не будет связана как с предыдущими сериалами по вселенной "Звездных войн", так и с новой, четвертой трилогией киносаги, режиссером которой станет Райан Джонсон.

Бениофф и Уайсс в свою очередь отметили, что собираются начать работу над новым проектом после завершения последнего сезона "Игры престолов".