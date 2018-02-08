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Jules Verne

Романтичные "абхазские страницы" Жюля Верна

© Фото: by Félix Nadar
В мире
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8 февраля исполнилось 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна.

Sputnik

Никогда не бывавший в Абхазии француз описал "настоящие девственные тропики" близ Сухум-кале в одном из своих приключенческих романов.

"Оставив позади себя симпатичный поселок Келасури, расположенный в тенистой долине одноименной речки, путешественники пересекли Кодори в двадцати семи верстах от Сухум-Кале. Карета поехала затем вдоль зарослей высокого строевого леса. Чем не настоящие девственные тропики — со спутанными лианами и густыми кустарниками… чем не дебри Америки, перенесенные на побережье Черного моря!" — эти художественные строки из малоизвестного романа "Упрямец Карабан" 1887года, где герои путешествуют по Кавказу.

Карта черного моря
© Фото: Utrecht University
Карта черного моря

Создавая серию романов "Необычайные путешествия", Жюль Верн поставил себе задачу описать всю планету во всем ее многообразии. Вымышленные герои пересекали океаны, погружались на дно морское, доходили до Южного и Северного полюсов и даже летали на Луну.  

Серия романов "Необычайные путешествия" уникальна еще и тем, что вместо привычных технических новинок или фантастического антуража, здесь оригинальность создает абсурдность происходящего.

Яркий пример тому вот этот сюжет: голландский торговец табаком ван Миттен со своим слугой приезжает в Турцию к поставщику Керабану. Турок невероятно упрям и отказывается платить копеечный налог, введенный правительством на лодки, пересекающие Босфор. Вместе со своими гостями ради принципа он решает объехать Черное море вокруг, чтобы попасть в Стамбул. Герои едут через Болгарию, Румынию, Крым, Кубань, Абхазию, Грузию. Параллельно развивается любовная линия племянника Керабана Ахмета, который решил в Одессе жениться на дочери банкира. Другой турок также положил глаз на девушку и поручил слугам похитить ее для своего гарема.

Абхазия в русской литературе
© Sputnik Леон Гуния
Абхазия в русской литературе

Герои "Упрямца Керабана" впервые заговорили на русском спустя 20 лет.  Также она издавалась на русском в 1927 и 1930, 1993 годах. 

Кстати, впоследствии роман про упрямого турка писатель переработал в пьесу, и она шла во французских театрах. Таким образом европейская публика  узнавала о далекой и экзотической Абхазии. 

Жюль Верн — один из самых читаемых писателей мира. Ему принадлежат около 70 романов, 20 повестей и рассказов и более 30 пьес. Он также является автором нескольких документальных и научных трудов.  Жюля Верна называют предсказателем путешествий на воздушном шаре, полета на Луну, путешествий в космосе и многого другого. 

"Дети капитана Гранта", "Двадцать тысяч лье под водой", "Таинственный остров", "Пятнадцатилетний капитан" — признаны самыми известными произведениями.

Жюль Верн ушел из жизни 25 марта 1905 года в возрасте 77 лет.




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