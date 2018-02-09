Рисовать по воздуху: Apple запатентовала стилус

У Apple уже есть стилус Pencil, однако он совместим только с iPad Pro.

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Американская корпорация Apple запатентовала уникальный бесконтактный стилус, который сможет рисовать на любой поверхности, включая воздух.

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"Визуально новый стилус, как и ранее, будет иметь облик обычной ручки. Датчик для новой функции будет находиться на самом кончике прибора. Именно он и получит возможность фиксации и передачи движения стилуса бесконтактно, в воздухе", — сообщает РИА Vista News.

Как сообщили разработчики новинки, их устройство уже скоро сможет выполнять изображения полноценных трехмерных моделей. Специалисты полагают, данная функция сможет пригодиться не только дизайнерам, но станет полезной и для рядовых пользователей. О сроке появления нового изделия пока ничего не известно, кроме его "запатентования".

Разработчики сообщают лишь о том, что оно будет напоминать своих "предков" только внешне, принципиально отличаясь по функциональности.