18:28 09 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Нефтяные деньги, коррупция: Собчак назвала основные проблемы России

© Sputnik. Ramil Sitdikov
В мире
Получить короткую ссылку
30 0 0

Собчак находится в США. В рамках трехдневного визита она посетила Вашингтон во вторник и среду, в четверг — Нью-Йорк.

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала проблемами страны "не заработанные тяжелым трудом" нефтяные деньги, плохую защиту собственности и коррупцию.

Телеведущая Ксения Собчак
© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Ксения Собчак собралась в президенты: почему светской львице львом не стать

"Экономический рост не принес демократии в Россию. Тому три причины. Прежде всего, нефтяные деньги… Мы не заработали эти деньги тяжелым трудом, нужно научиться уважать достоинство труда", — сказала Собчак, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Кроме того, эти средства идут в потребление, а не в инвестиции, которые остаются на уровне 18-20 процентов ВВП, то есть значительно ниже, чем в поздние советские годы, сказала она.

"Экономика никогда не будет процветать, если не защищена частная собственность", — продолжила Собчак и добавила, что неприкосновенность частной собственности остается одним из основных пунктов ее программы.

"Третья, а также первая, вторая и все остальные проблемы — это коррупция. Мы не можем себе позволить быть политически корректными насчет этого. Россия — это рай для коррумпированных официальных лиц", — сказала Собчак. Она пообещала бороться с коррупцией, чтобы ускорить экономический рост.

Среди предложений Собчак также экономическая реформа.

"Без реформирования российской экономики перспективы для демократии очень невелики", — сказала она. Кандидат в президенты пообещала сокращение налогов и государственного аппарата, а также возможность иностранных инвестиций в стратегические отрасли российской экономики и создание в стране инновационной среды.

"Кроме того, безопасность стране гарантируют предсказуемая внешняя политика и развивающаяся экономика, а не чрезмерная опора на вооруженные силы", — сказала она.

Собчак завершает в четверг трехдневный визит в США, во вторник и среду она посетила Вашингтон, в четверг — Нью-Йорк.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Государство – не подтяжки!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Максим Юраков, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Росcийского университета дружбы народов
    Призывной дефицит

    У Литвы нет денег на всеобщий призыв в армию – Sputnik узнал, во сколько может обойтись инициатива министерства обороны.

  • Дорин Киртоакэ
    Кто свидетель?

    Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности.

  • Казанский собор, один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга
    В ожидании консула

    Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выступление пилотажной группы Южной Кореи Черные Орлы на авиашоу в Сингапуре
Захватывающие авиашоу в Сингапуре
Дайвер нырнул под лед озера Байкал на глубину 23 метра
Лучший "морж": экстремал плавает подо льдом озера Байкал
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia